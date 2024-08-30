Первоклассников с каждым годом все меньше: сколько их в Одессе в 2024 году

Об этом во время пресс-брифинга сообщила глава Департамента образования Одесского городского совета Елена Буйневич.

Учебный год для первоклассников в Одессе начнется не 1, а 2 сентября. Первые уроки будут посвящены памяти Героев, а также проведут учения по безопасности, где детям продемонстрируют, где находятся укрытия и как действовать во время тревоги. Все 120 учебных заведений, которые откроют свои двери, сосредоточатся на обеспечении максимальной безопасности учащихся.

Несмотря на сокращение количества школьников, Одесса продолжает принимать детей вынужденных переселенцев. Эти дети, которых сейчас насчитывается 5,5 тысячи, также начнут обучение в местных школах. Городские власти пытаются адаптировать образовательный процесс к новым условиям и обеспечить безопасность для всех учеников.

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