Про це заявили в Білому домі за підсумками переговорів між країнами в Саудівській Аравії, передає Sky News.

«Сполучені Штати і Росія домовилися забезпечити безпеку судноплавства, унеможливити застосування сили і запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі», – йдеться в заяві.

Крім того, США і Росія домовилися про заходи, які забороняють удари по енергетичній інфраструктурі РФ і України.

Також Вашингтон допоможе відновити доступ РФ до світових ринків для експорту сільськогосподарської продукції та добрив.

«США сприятимуть відновленню доступу Росії до світового ринку для експорту сільськогосподарської продукції та добрив, зниженню вартості морського страхування, а також розширенню доступу до портів і платіжних систем для таких транзакцій», – наголосили в заяві.

Заява Трампа за підсумками переговорів

Сполучені Штати Америки досягли значного прогресу у врегулюванні війни в Україні та ведуть глибокі дискусії з Москвою та Києвом. Про це під час прес-конференції заявив американський президент Дональд Трамп.

За його словами, РФ і Україна домовляться про припинення вогню на морі, а інші країни будуть залучені до процесу моніторингу його виконання.

Крім того, Трамп заявив, що Вашингтон розгляне прохання російської сторони про послаблення американських санкцій:

«У нас тривають глибокі дискусії з Росією та Україною. І я б сказав, що все добре, але це ситуація, якої не повинно бути ніколи. Це все, що я можу повідомити. Але дуже великі й детальні розмови відбуваються зараз з обома сторонами».

На запитання, який вигляд матиме угода про припинення вогню і хто братиме в ній участь, президент США сказав, що між країнами існує величезна ворожнеча, оскільки «вони домовилися про щось, і цю угоду було порушено».

«Як ви, напевно, вже зрозуміли, ненависті дуже багато. І це дає нам можливість зібратися разом, стати посередниками, арбітрами і подивитися, чи зможемо ми зупинити це. І я думаю, що так і буде. Це буде зупинено», – додав він.

Коли запрацює перемир’я

Про паузу в ударах на морі та по об’єктах енергетики повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, яку транслювали на YouTube-каналі офісу президента.

За словами президента, є чіткі домовленості щодо чотирьох пунктів, але відрізняється позиція Києва та Москви щодо п’ятого пункту (так званого стейтменту). Що стосується початку перемир’я, то воно почнеться після публічного виступу Вашингтона.

«Коли Вашингтон вийде з двома стейтментами, то тиша на воді й по енергетиці має запрацювати, на їхню думку», – повідомив Зеленський, зазначивши, що все залежить від команд військовим.

Що означає перемир’я в морі для України

Для України перемир’я в морі – це насамперед припинення обстрілів портової інфраструктури. Водночас, наразі не відомо, яким його бачить Росія.

Про це повідомив представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

«Для нас перемир’я на морі – це припинення обстрілів портової інфраструктури України. Це для нас, ми це бачимо так. Що в це вкладає Росія, звичайно, здогадатися неважко, але в будь-якому разі треба читати кінцевий документ, тоді можна буде робити вже якісь висновки», – сказав Дмитро Плетенчук.

Він також звернув увагу, що росіяни з моря запускають по Україні свої крилаті ракети «Калібр». Від початку року ворог застосовував їх уже тричі.

«Сказати, що це було вдале застосування, наприклад, я не можу», – зазначив Плетенчук.

При цьому росіяни запускають по Україні з території тимчасово окупованого Криму ракети «Іскандер», а також дрони-камікадзе «Шахед».

«Так, вони заходять із моря, ми їх зустрічаємо з моря. Але це морська компонента чи ні. Ракети, які вони запускають із літаків з акваторії Чорного моря, чи є це частиною перемир’я на морі», – додав він.

Різні трактування угоди в Ер-Ріяді

25 березня США, Україна і Росія опублікували заяви за підсумками переговорів в Ер-Ріяді. Три тексти загалом схожі, але різняться в деталях. Усі три країни написали про російсько-українське перемир’я на Чорному морі, заборону з боку Москви і Києва на удари по об’єктах енергетики та готовність до подальших переговорів.

У Москві повідомили, що припинення вогню на морі набуде чинності тільки після зняття санкцій з РФ у сфері виробництва і торгівлі продовольством і добривами.

Дональд Трамп у відповідь на запитання про вимоги РФ зняти санкції відповів: «Ми подивимося на них і подумаємо про всі них просто зараз. Там близько п’яти-шести умов. Ми подивимося на всі них».

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