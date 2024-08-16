Пам’ятка архітектури в центрі Одеси залишилася без даху: створено оперативний штаб

Нагадаємо, перша масштабна пожежа в триповерховому старовинному житловому будинку №6 (відомому як прибутковий будинок Самохвалова) на перехресті вулиці Софіївської та провулку Ройтбурда (Ляпунових) сталася вдень 30 червня. Тоді під час гасіння пожежі постраждали троє рятувальників, а один із них, Володимир Александрюк, 4 серпня помер у лікарні.

Друга пожежа сталася ввечері середи, 14 серпня 2024 року, під час ракетного обстрілу Одеси.

Як кажуть у мерії, загоряння в будинку не було пов’язане з ворожою атакою. Пожежу було оперативно ліквідовано, обійшлося без постраждалих.

Людей розселили, а вранці 15 серпня розпочав роботу оперативний штаб для надання допомоги та консультацій мешканцям будинку.

Наразі ДСНС з’ясовують причини загоряння та вивчають варіанти відновлення пошкодженої покрівлі будинку. А міська влада займається питаннями збереження та відновлення пам’ятки архітектури місцевого значення.

Під час виїзної наради на місці пожеж мер Геннадій Труханов зазначив, що процедура відновлення будинку займе чимало часу. А поки що жителям пообіцяли в найкоротші терміни зробити тимчасовий дах.

Після встановлення тимчасового даху влада почне готувати проєкт відновлення будівлі.