Памятник архитектуры в центре Одессы остался без крыши: создан оперативный штаб

Напомним, первый масштабный пожар в трехэтажном старинном жилом доме №6 (известном как доходный дом Самохвалова) на перекрестке улицы Софиевской и переулка Ройтбурда (Ляпуновых) случился днем 30 июня. Тогда во время тушения пожара пострадали трое спасателей, а один из них, Владимир Александрюк, 4 августа скончался в больнице.

Второй пожар произошел вечером среды, 14 августа 2024 года, во время ракетного обстрела Одессы.

Как говорят в мэрии, загорание в доме не было связано с вражеской атакой. Пожар был оперативно ликвидирован, обошлось без пострадавших.

Людей расселили, а утром 15 августа начал работу оперативный штаб для оказания помощи и консультаций жильцам дома.

Сейчас ГСЧС выясняют причины возгорания и изучают варианты восстановления поврежденной кровли дома. А городские власти занимаются вопросами сохранения и восстановления памятника архитектуры местного значения.

Во время выездного совещания на месте пожаров мэр Геннадий Труханов отметил, что процедура восстановления дома займет немало времени. А пока жителям пообещали в кратчайшие сроки сделать временную крышу.

После установки временной крыши власти начнут готовить проект восстановления здания.