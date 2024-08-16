Памятник архитектуры в центре Одессы остался без крыши: создан оперативный штаб

Дом-памятник архитектуры местного значения на улице Софиевской после двух пожаров практически остался без крыши. Старинному зданию грозит разрушение, а жителей пострадавших квартир пришлось отселить.
Напомним, первый масштабный пожар в трехэтажном старинном жилом доме №6 (известном как доходный дом Самохвалова) на перекрестке улицы Софиевской и переулка Ройтбурда (Ляпуновых) случился днем 30 июня. Тогда во время тушения пожара пострадали трое спасателей, а один из них, Владимир Александрюк, 4 августа скончался в больнице.
Второй пожар произошел вечером среды, 14 августа 2024 года, во время ракетного обстрела Одессы.
Как говорят в мэрии, загорание в доме не было связано с вражеской атакой. Пожар был оперативно ликвидирован, обошлось без пострадавших.
Людей расселили, а утром 15 августа начал работу оперативный штаб для оказания помощи и консультаций жильцам дома.
Сейчас ГСЧС выясняют причины возгорания и изучают варианты восстановления поврежденной кровли дома. А городские власти занимаются вопросами сохранения и восстановления памятника архитектуры местного значения.
Во время выездного совещания на месте пожаров мэр Геннадий Труханов отметил, что процедура восстановления дома займет немало времени. А пока жителям пообещали в кратчайшие сроки сделать временную крышу.
После установки временной крыши власти начнут готовить проект восстановления здания.