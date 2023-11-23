Новини Одеси та Одеської області

Звільнював через небажання розкрадати бюджет: в Одесі викрили чиновника

Звільнював через небажання розкрадати бюджет: в Одесі викрили чиновника

В Одесі начальник дільниці одного з комунальних підприємств міста вимагав хабар з підлеглого. Така “нелюбов” начальника виникла через те, що підлеглий не хотів розкрадати бюджет.

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

У повідомленні йдеться, що комунальник – начальник дільниці – налагодив схему розкрадання бюджетних коштів.

Як встановили правоохоронці, згідно зі схемою, на роботу фіктивно працевлаштовували громадян та нараховували їм заробітну платню, яку присвоювали.

Читайте також: На Одещині шкільне укриття відремонтували на 700 тисяч гривень дорожче: куди поділи гроші

Один з підлеглих відмовився брати участь в схем розкрадання державних грошей, за що йому начальник почав погрожувати звільненням. Але за хабар обіцяв залишити на займаній посаді.

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368. За вчинене правопорушення  посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати