Звільнював через небажання розкрадати бюджет: в Одесі викрили чиновника

В Одесі начальник дільниці одного з комунальних підприємств міста вимагав хабар з підлеглого. Така “нелюбов” начальника виникла через те, що підлеглий не хотів розкрадати бюджет.
Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.
У повідомленні йдеться, що комунальник – начальник дільниці – налагодив схему розкрадання бюджетних коштів.
Як встановили правоохоронці, згідно зі схемою, на роботу фіктивно працевлаштовували громадян та нараховували їм заробітну платню, яку присвоювали.
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Один з підлеглих відмовився брати участь в схем розкрадання державних грошей, за що йому начальник почав погрожувати звільненням. Але за хабар обіцяв залишити на займаній посаді.
Посадовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368. За вчинене правопорушення посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.
Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.