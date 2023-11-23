Звільнював через небажання розкрадати бюджет: в Одесі викрили чиновника

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

У повідомленні йдеться, що комунальник – начальник дільниці – налагодив схему розкрадання бюджетних коштів.

Як встановили правоохоронці, згідно зі схемою, на роботу фіктивно працевлаштовували громадян та нараховували їм заробітну платню, яку присвоювали.

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Один з підлеглих відмовився брати участь в схем розкрадання державних грошей, за що йому начальник почав погрожувати звільненням. Але за хабар обіцяв залишити на займаній посаді.

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368. За вчинене правопорушення посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.