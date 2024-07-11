Організатор підпільного покер-клубу в Одесі “добровільно” поповнив бюджет на 8 мільйонів

Про це повідомили в БЕБ.

Слідством встановлено, що група осіб проводила азартні ігри, а саме кеш-гру в покер під виглядом діяльності “Клубу спортивного покеру”. Така незаконна діяльність прикривалася документами дозвільного характеру, виданими громадською організацією, яка має відношення до спортивного покеру.

Детективи отримали докази причетності фігурантів кримінального провадження до організації та проведення нелегальних азартних ігор.

Організатору та спільнику оголошено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Наразі матеріали кримінального провадження скеровано до суду для розгляду по суті.

“Під час досудового розслідування підозрювані добровільно внесли 8,6 млн грн до державного бюджету та на спеціальний рахунок НБУ для цілей оборони України”, – йдеться в повідомленні Бюро.

Нагадаємо, 2023 року детективи БЕБ викрили мережу покер-клубів у Києві та Одесі. Під час обшуків у самих гральних закладах і вдома у фігурантів вилучили близько чотирьох млн грн готівкою, чорнову бухгалтерію, підрахунки доходу від кеш-гри з кожного столу.