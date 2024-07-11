Организатор подпольного покер-клуба в Одессе «добровольно» пополнил бюджет на 8 миллионов

Организатор подпольного покер-клуба в Одессе «добровольно» пополнил бюджет на 8 миллионов

Детективы Бюро экономической безопасности пресекли незаконную деятельность сети покер-клубов в Киеве, Харькове и Одессе. Организаторов нелегальных азартных игр будут судить.

Об этом сообщили в БЭБ.

Следствием установлено, что группа лиц проводила азартные игры, а именно кэш-игру в покер под видом деятельности «Клуба спортивного покера». Такая незаконная деятельность прикрывалась документами разрешительного характера, выданными общественной организацией, которая имеет отношение к спортивному покеру.

Детективы получили доказательства причастности фигурантов уголовного производства к организации и проведению нелегальных азартных игр.

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Организатору и сообщнику объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Сейчас материалы уголовного производства направлены в суд для рассмотрения по существу.

«Во время досудебного расследования подозреваемые добровольно внесли 8,6 млн грн в государственный бюджет и на специальный счет НБУ для целей обороны Украины», — говорится в сообщении Бюро.

Напомним, в 2023 году детективы БЭБ разоблачили сеть покер-клубов в Киеве и Одессе. Во время обысков в самих игровых заведениях и дома у фигурантов изъяли около четырех млн грн наличными, черновую бухгалтерию, подсчеты дохода от кэш-игры с каждого стола.

 

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