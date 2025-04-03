В Одесі за середньої зарплати 22 500 гривень витрати на оренду становлять 36% від доходу.

Такі дані надав портал OLX, який проаналізував вартість оренди житла до середньої зарплати.

Найбільше грошей на оренду однокімнатного житла в лютому 2025 року витрачають в Ужгороді, там показник сягає 75%. На другому місці Львів – 68%, а закриває трійку лідерів столиця України Київ – 65%.

Найнижче співвідношення вартості оренди до зарплати – у Херсоні. Щоб винайняти однокімнатну квартиру там, доведеться віддавати 15% від середньої зарплати, яка становить 20 000 гривень.

Трохи більше витрачають на оренду жителі Харкова – 20% від зарплати у 20 000 гривень. У Запоріжжі та Миколаєві – 27% від доходу при зарплаті 18 500 гривень.

Як змінилася вартість оренди квартир в Україні

За даними ЛУН, за останні півроку вартість оренди в Україні впала в дев’яти містах, подекуди ціни знизилися на 12%. При цьому подорожчання не відбулося в жодному регіоні.

Найбільше ціни на оренду впали в Одесі, Дніпрі та Рівному – на 12%. Нині там однокімнатні квартири здають за 8 800 гривень, 10 500 і 11 500 гривень, відповідно.

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На 9% знизилася вартість оренди в Полтаві, ціни там знизилися до 10 тисяч за однокімнатну квартиру. На 8% подешевшало житло у Вінниці, зараз там оренда однокімнатної квартири коштує 11 тисяч гривень.

Найнижчі ціни на оренду житла в регіонах, які найближче до фронту, або часто страждають від російських атак. Квартиру в Харкові здають за 4 тисячі гривень, у Запоріжжі – за 5 тисяч гривень, у Миколаєві – за 6 тисяч, у Кропивницькому – 6,5 тисячі гривень.