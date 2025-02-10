Скільки коштує оренда квартири в Одесі на початку 2025 року?

Вартість оренди житла в Одесі залежить від типу квартири та району. Якщо брати середній сегмент без урахування бюджетного та елітного житла, ціни на початок цього року такі:

однокімнатні квартири – 7-11 тисяч гривень;

двокімнатні квартири – 11-17 тисяч гривень;

трикімнатні квартири – 17-25 тисяч гривень.

Ціни варіюються залежно від району. У Приморському районі, Аркадії, на Французькому бульварі та проспекті Шевченка оренда буде дорожчою. У спальниках, таких як Черемушки, Таїрова та селище Котовського, – вже дешевше.

Як фінансова ситуація в країні впливає на оренду?

Нерухомість перша реагує на курс долара. Наприклад, зростання курсу долара призведе до подорожчання будівельних матеріалів і обслуговування оселі. Це викликає зростання орендних ставок.

! Комунальні послуги не впливають на орендну ставку в Одесі. Власники квартир зазвичай надають право оплачувати опалення, газ та електроенергію окремо орендарям.

Ціни на оренду житла в Одесі змінюються залежно від сегмента ринку, тривалості оренди та сезонних факторів. Елітне житло найбільше залежить від курсу долара. Очікується, що у 2025 році ціни на довгострокову оренду можуть зрости на 10-20%. Економ-житло менш чутливе до валютних коливань, але теж може подорожчати на 5-10%.

Короткострокова оренда залежить від туристичного сезону. Влітку ціни можуть зрости на 30-40% через підвищення попиту. Довгострокова оренда залишається відносно стабільною, проте загальний ріст вартості прогнозується на рівні 5-10%.

Фінансова спроможність населення напряму впливає на орендні ставки. Середня зарплата – це, мабуть, ключовий фактор. Якщо зарплати не зростають, ціни на оренду не збільшуються. Попит зміщується в бік дешевшого житла. Якщо буде зростання курсу долара, це може стати досить великою проблемою для ринку нерухомості, саме в оренді.

Високий рівень безробіття знижує попит на оренду житла, особливо на дорогі варіанти. Якщо безробіття в Одесі зросте, це може призвести до зниження цін навіть у середньому сегменті.

Чи можливо, що ціни на оренду зростатимуть швидше, ніж доходи населення?

Яна Попова, фахівчиня у сфері нерухомості

Це цілком імовірно, особливо в туристичний сезон. Орендодавці часто впевнені у високому попиті та не поспішають знижувати ціни навіть після його завершення. Якщо доходи населення не зростатимуть пропорційно, оренда може стати менш доступною, особливо в елітному сегменті.

Чи впливає кількість переселенців на оренду в Одесі?

Приплив і відтік внутрішньо переміщених осіб безпосередньо впливає на ринок оренди, особливо в бюджетному сегменті. Якщо ситуація в країні стабілізується, попит на доступне житло може знизитися. Оскільки більшість ВПО орієнтуються саме на економ-житло, їх відтік може призвести до зниження вартості оренди в цьому сегменті.

Будівництво нових ЖК пов’язане з ціною оренди?

Будівництво нових житлових комплексів збільшує пропозицію на ринку та підвищує конкуренцію. У 2025 році активно здаються великі комплекси в Аркадії та біля моря, що також вплине на ринок. Це може стримувати зростання цін на оренду, оскільки більша кількість доступного житла створює вибір для орендарів. Однак якщо попит залишається високим, вплив новобудов на орендні ставки буде менш помітним.

Чому в Одесі вартість оренди житла нижча, ніж в інших містах?

Одеса залишається прифронтовим містом. Це знижує інвестиційну привабливість і впливає на попит на оренду, особливо в літній період. Крім того, економічна ситуація в регіоні менш стабільна порівняно із західними областями країни. Також слід зазначити, що в Одесі є велика кількість пропозицій на ринку нерухомості, особливо довгострокової оренди, що забезпечує широкий вибір. Це стримує зростання цін на оренду. Як результат, ціни в Одесі значно нижчі, ніж, наприклад, у Миколаєві, що розташований ближче до фронту.

Чи сприятливий зараз час для оренди?

Саме зараз – вдалий час для оренди, оскільки справді прогнозується підвищення цін. Якщо ви плануєте оренду на довгостроковий період, доцільно зафіксувати ціни в договорі хоча б на пів року, а ще краще – на рік.

Скільки коштує оренда житла в інших регіонах?

Середні ціни на оренду однокімнатної квартири в Україні за підрахунком Minfin.com.ua на січень 2025 року:

Вінницька область – 7686 гривень.

Волинська область – 8069 гривень.

Дніпропетровська область – 6438 гривень.

Житомирська область – 7108 гривень.

Закарпатська область – 11769 гривень.

Запорізька область – 3623 гривень.

Івано-Франківська область – 8105 гривень.

Київська область – 5456 гривень та 9632 гривень – м. Київ.

Кіровоградська область – 6366 гривень.

Львівська область – 10448 гривень.

Миколаївська область – 3693 гривень.

Одеська область – 4655 гривень.

Полтавська область – 6634 гривень.

Рівненська область – 9891 гривня.

Сумська область – 4130 гривень.

Тернопільська область – 7384 гривень.

Харківська область – 3942 гривень.

Херсонська область – 2927 гривень.

Хмельницька область – 9504 гривень.

Черкаська область – 8765 гривень.

Чернівецька область – 8546 гривень.

Чернігівська область – 5100 гривень.

Порівняно з аналізом, проведеним Держстатом у березні 2024 року, коли середня ціна за місячну оренду однокімнатної квартири в Україні становила 6851 гривню, за рік вона зросла приблизно на 1000 гривень.

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