Топ найкращих шкіл та ліцеїв Одеси: де забезпечують дітям міцні знання?

Ні для кого не секрет, що якість навчання школярів в різних школах Одеси суттєво відрізняється. Освіта.ua провела дослідження щодо того, які навчальні заклади надають міцні знання та забезпечують високий рівень підготовки. До уваги бралися різні показники, серед яких одним з основних виступала успішність школярів, кількість тих, хто здав НМТ та їх оцінки за національний мультипредметний тест. За результатами був складений рейтинг зі шкіл та ліцеїв міста Одеси.

Цікаві тенденції в успішності одеських школярів

Відразу слід відзначити, що на результати рейтингу серйозно вплинув той фактор, що в цьому році показник порогового балу був суттєво нижчим за попередній. Наприклад, у 2022 році з предмета «Українська мова» не склало тест 7,45% випускників, зате у 2023 цей показник становив лише 0,9%.

Ще спостерігається збільшення випадків, коли замість англійської випускники обирають для здачі німецьку мову. Причин такого явища дві. Перша – вимушений виїзд за кордон у зв’язку з війною. Багато українців знайшли прихисток в Австрії та Німеччині, де не тільки завершили навчання, а й знайшли виші для вступу. Проживання в мовному середовищі та перспективи вступу в університети цих країн спонукали школярів більш серйозно взятися за вивчення німецької мови, аби отримати високий бал по НМТ. Друга – вступ у виші Німеччини та Австрії з метою отримання європейського диплома.

Також відмічається і покращення організації процесу здачі НМТ. У 2022 році з цим було багато проблем через неочікуване повномасштабне вторгнення, брак часу та можливостей для того, аби створити умови для здачі іспиту школярам, в тому числі і тим, хто потрапив до окупованих територій чи виїхав за кордон.

Тож враховуючі показники успішності та проценту школярів, які здали НМТ, і був побудований рейтинг навчальних закладів Одеси 2023 року.

Топ шкіл та ліцеїв Одеси

Результати показали, що в трійку лідерів ввійшли наступні навчальні заклади:

Ліцей №117 Одеської міськради. В цьому навчальному закладі посилена програма вивчення математики, фізики, програмування та іноземних мов. Багато випускників мають вступати на ІТ спеціальності внаслідок високого рівня відповідної підготовки;

«Рішельєвський науковий ліцей». Заклад заснований в 1817 році. Для вступу діє конкурсна програма. Школярам забезпечується поглиблена підготовка з усіх предметів, учні ліцею займають призові місця на Міжнародних олімпіадах;

Ліцей «Приморський». Вважається одним з найкращих щодо підготовки з дисциплін хіміко-біологічного профілю, також тут посилена програма вивчення іноземних мов, географії, математики та фізики

В цих трьох навчальних закладах склали іспит всі 100% випускників, що свідчить про високу якість підготовки. При цьому, середній бал в ліцеї №117 склав 169,7, в «Рішельєвському» – 163,8, а в «Приморському» – 162,9.

Загалом же, топ найкращих навчальних закладів виглядає наступним чином:

№ Назва Рейтинговий бал Середній бал за НМТ Учнів склало (%) 1 Ліцей №117 Одеської міськради 145 169,7 100 2 «Рішельєвський науковий ліцей» 140,6 163,8 100 3 Ліцей «Приморський» 140,6 162,9 100 4 Ліцей №1 ім. А.П. Бистріної 137,1 159,8 100 5 Ліцей №2 136,8 160,1 100 6 Ліцей «Лідер» 136,7 158,8 100 7 ПП «Одеський заклад ЗСО «Майбуття» 136,4 160,1 100 8 «Крок» приватний ліцей 136,3 159,7 99 9 Одеська приватна ЗОШ I-III ступеня «Ніка-М» 136 159,8 100 10 Ліцей № 9 135,6 157,4 100

Рейтинговий бал ліцеїв та шкіл був вирахуваний на основі результатів середнього показника за НМТ з урахуванням всіх предметів, які складали випускники.

Загалом, дослідження показало, що в Одесі багато навчальних закладів I-III ступеню, де учням можуть забезпечити високий рівень підготовки попри нестабільну безпекову ситуацію. Також є сильні ліцеї й в області, як, наприклад, Ізмаїльський «Політехніка», «Крижанівський» та Чорноморський ім. Т. Г. Шевченка. Випускники цих навчальних закладів стабільно демонструють високий рівень знань та отримують гарні бали за НМТ.