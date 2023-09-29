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Топ найкращих шкіл та ліцеїв Одеси: де забезпечують дітям міцні знання?

Топ найкращих шкіл та ліцеїв Одеси: де забезпечують дітям міцні знання?

Ні для кого не секрет, що якість навчання школярів в різних школах Одеси суттєво відрізняється. Освіта.ua провела дослідження щодо того, які навчальні заклади надають міцні знання та забезпечують високий рівень підготовки. До уваги бралися різні показники, серед яких одним з основних виступала успішність школярів, кількість тих, хто здав НМТ та їх оцінки за національний мультипредметний тест. За результатами був складений рейтинг зі шкіл та ліцеїв міста Одеси.

школи та ліцеї Одеси

Цікаві тенденції в успішності одеських школярів

Відразу слід відзначити, що на результати рейтингу серйозно вплинув той фактор, що в цьому році показник порогового балу був суттєво нижчим за попередній. Наприклад, у 2022 році з предмета «Українська мова» не склало тест 7,45% випускників, зате у 2023 цей показник становив лише 0,9%.

Ще спостерігається збільшення випадків, коли замість англійської випускники обирають для здачі німецьку мову. Причин такого явища дві. Перша – вимушений виїзд за кордон у зв’язку з війною. Багато українців знайшли прихисток в Австрії та Німеччині, де не тільки завершили навчання, а й знайшли виші для вступу. Проживання в мовному середовищі та перспективи вступу в університети цих країн спонукали школярів більш серйозно взятися за вивчення німецької мови, аби отримати високий бал по НМТ. Друга – вступ у виші Німеччини та Австрії з метою отримання європейського диплома.

Також відмічається і покращення організації процесу здачі НМТ. У 2022 році з цим було багато проблем через неочікуване повномасштабне вторгнення, брак часу та можливостей для того, аби створити умови для здачі іспиту школярам, в тому числі і тим, хто потрапив до окупованих територій чи виїхав за кордон.

Тож враховуючі показники успішності та проценту школярів, які здали НМТ, і був побудований рейтинг навчальних закладів Одеси 2023 року.

Гімназія №5 Одеса

Топ шкіл та ліцеїв Одеси

Результати показали, що в трійку лідерів ввійшли наступні навчальні заклади:

  • Ліцей №117 Одеської міськради. В цьому навчальному закладі посилена програма вивчення математики, фізики, програмування та іноземних мов. Багато випускників мають вступати на ІТ спеціальності внаслідок високого рівня відповідної підготовки;
  • «Рішельєвський науковий ліцей». Заклад заснований в 1817 році. Для вступу діє конкурсна програма. Школярам забезпечується поглиблена підготовка з усіх предметів, учні ліцею займають призові місця на Міжнародних олімпіадах;
  • Ліцей «Приморський». Вважається одним з найкращих щодо підготовки з дисциплін хіміко-біологічного профілю, також тут посилена програма вивчення іноземних мов, географії, математики та фізики

В цих трьох навчальних закладах склали іспит всі 100% випускників, що свідчить про високу якість підготовки. При цьому, середній бал в ліцеї №117 склав 169,7, в «Рішельєвському» – 163,8, а в «Приморському» – 162,9.

Загалом же, топ найкращих навчальних закладів виглядає наступним чином:

Назва Рейтинговий бал Середній бал за НМТ Учнів склало (%)
1 Ліцей №117 Одеської міськради 145 169,7 100
2 «Рішельєвський науковий ліцей» 140,6 163,8 100
3 Ліцей «Приморський» 140,6 162,9 100
4 Ліцей №1 ім. А.П. Бистріної 137,1 159,8 100
5 Ліцей №2 136,8 160,1 100
6 Ліцей «Лідер» 136,7 158,8 100
7 ПП «Одеський заклад ЗСО «Майбуття» 136,4 160,1 100
8 «Крок» приватний ліцей 136,3 159,7 99
9 Одеська приватна ЗОШ I-III ступеня «Ніка-М» 136 159,8 100
10 Ліцей № 9 135,6 157,4 100

Рейтинговий бал ліцеїв та шкіл був вирахуваний на основі результатів середнього показника за НМТ з урахуванням всіх предметів, які складали випускники.

Загалом, дослідження показало, що в Одесі багато навчальних закладів I-III ступеню, де учням можуть забезпечити високий рівень підготовки попри нестабільну безпекову ситуацію. Також є сильні ліцеї й в області, як, наприклад, Ізмаїльський «Політехніка», «Крижанівський» та Чорноморський ім. Т. Г. Шевченка. Випускники цих навчальних закладів стабільно демонструють високий рівень знань та отримують гарні бали за НМТ.

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