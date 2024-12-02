Операція на серці онлайн: в Одесі пройшла міжнародна конференція з кардіології

Програма конференції охоплювала наукові доповіді та дискусії щодо сучасних підходів до кардіології. Окрему увагу приділили мультидисциплінарному підходу в лікуванні серцево-судинних захворювань. Зокрема, було організовано майстер-клас, під час якого медики з усього світу спостерігали за оперативним втручанням у прямому ефірі.

Операцію виконували в операційній МКЛ №10 фахівці зі Львова — лікарі інтервенційної кардіології Лілія Сорохтей та Юрій Мелень. До онлайн-трансляції приєднався доктор госпіталю Галеацці Сан-Амброджіо (Мілан) Альфонсо Іелазі, який надавав професійні коментарі щодо ходу операції.

Серед учасників заходу були відомі українські та міжнародні фахівці, зокрема Лілія Сорохтей (українсько-польський центр серця “Львів”), Альфонсо Іелазі (госпіталь Галеацці, Італія), Олена Якименко (заслужений діяч науки і техніки України) та Денис Себов (директор МКЛ №10, професор ОНМедУ). Подія стала платформою для обміну досвідом між медиками різних країн.

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