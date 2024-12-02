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Операция на сердце онлайн: в Одессе прошла международная конференция по кардиологии

Операция на сердце онлайн: в Одессе прошла международная конференция по кардиологии

В Одессе, на базе Городской клинической больницы №10, состоялась международная конференция по кардиологии. В течение двух дней участники мероприятия обсуждали инновационные методы лечения, провели мастер-класс на основе реальной операции и делились опытом в мультидисциплинарном формате. Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Программа конференции включала научные доклады и дискуссии по современным подходам к кардиологии. Отдельное внимание уделили мультидисциплинарному подходу в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, был организован мастер-класс, во время которого медики со всего мира наблюдали за оперативным вмешательством в прямом эфире.

Операцию выполняли в операционной ГКБ №10 специалисты из Львова — врачи интервенционной кардиологии Лилия Сорохтей и Юрий Мелень. К онлайн-трансляции присоединился доктор госпиталя Галеацци Сан-Амброджио (Милан) Альфонсо Иелази, который предоставлял профессиональные комментарии по ходу операции.

Среди участников мероприятия были известные украинские и международные специалисты, в частности Лилия Сорохтей (украинско-польский центр сердца «Львов»), Альфонсо Иелази (госпиталь Галеацци, Италия), Елена Якименко (заслуженный деятель науки и техники Украины) и Денис Себов (директор ГКБ №10, профессор ОНМедУ). Событие стало платформой для обмена опытом между медиками разных стран.

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