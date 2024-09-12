Олімпійські чемпіонки з Одеси отримають від міста кругленьку суму

Відповідне розпорядження підписав мер Геннадій Труханов.

У документі зазначається, що грошові премії спортсменки отримають «з метою стимулювання та підтримки спортсменів міста Одеси за досягнення високих спортивних результатів на XXXIII літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, продемонстровані самовіддачу та волю до перемоги, піднесення міжнародного авторитету міста Одеси».

Зазначимо, що спортсменів, які завоювали олімпійські медалі, вже щедро нагородила держава. Олімпійським чемпіонам належить по 125 тисяч доларів (5,1 млн грн), срібним призерам – по 100 тисяч доларів (4,09 млн грн), а бронзу оцінили у 80 тисяч доларів (3,2 млн грн).

До слова, за золоту медаль у США платять утричі менше, ніж в Україні – лише 37 тис. 500 доларів. Найбільше своїм спортсменам платить Сінгапур: кожен із його золотих медалістів у Парижі отримав 750 тис. доларів.