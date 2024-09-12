Олімпійські чемпіонки з Одеси отримають від міста кругленьку суму

Одеські шаблістки Аліна Комащук та Олена Кравацька, які вибороли командне золото Олімпіади-2024 у Парижі, отримають по 150 тисяч гривень з міського бюджету.
Відповідне розпорядження підписав мер Геннадій Труханов.
У документі зазначається, що грошові премії спортсменки отримають «з метою стимулювання та підтримки спортсменів міста Одеси за досягнення високих спортивних результатів на XXXIII літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, продемонстровані самовіддачу та волю до перемоги, піднесення міжнародного авторитету міста Одеси».
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Зазначимо, що спортсменів, які завоювали олімпійські медалі, вже щедро нагородила держава. Олімпійським чемпіонам належить по 125 тисяч доларів (5,1 млн грн), срібним призерам – по 100 тисяч доларів (4,09 млн грн), а бронзу оцінили у 80 тисяч доларів (3,2 млн грн).
До слова, за золоту медаль у США платять утричі менше, ніж в Україні – лише 37 тис. 500 доларів. Найбільше своїм спортсменам платить Сінгапур: кожен із його золотих медалістів у Парижі отримав 750 тис. доларів.
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