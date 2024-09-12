Новости Одессы и Одесской области

Олимпийские чемпионки из Одессы получат от города кругленькую сумму

Олимпийские чемпионки из Одессы получат от города кругленькую сумму

Одесские саблистки Алина Комащук и Елена Кравацкая, завоевавшие командное золото Олимпиады-2024 в Париже, получат по 150 тысяч гривен из городского бюджета.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Геннадий Труханов.

распоряжение мэра

В документе отмечается, что денежные премии спортсменки получат «с целью стимулирования и поддержки спортсменов города Одессы за достижение высоких спортивных результатов на XXXIII летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, продемонстрированные самоотдачу и волю к победе, возвышение международного авторитета города Одессы».

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Отметим, что спортсменов, завоевавших олимпийские медали, уже щедро наградило государство. Олимпийским чемпионам положено по 125 тысяч долларов (5,1 млн грн), серебряным призерам — по 100 тысяч долларов (4,09 млн грн), а бронзу оценили в 80 тысяч долларов (3,2 млн грн).

К слову, за золотую медаль в США платят втрое меньше, чем в Украине – всего 37 тыс. 500 долларов. Больше всех своим спортсменам платит Сингапур: каждый из его золотых медалистов в Париже получил 750 тыс. долларов.

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