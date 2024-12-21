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В Одесі вчителька поширювала антиукраїнську пропаганду на уроках історії

В Одесі вчителька поширювала антиукраїнську пропаганду на уроках історії

В одній зі шкіл Одеси на уроках історії України вчителька розповсюджувала антиукраїнські наративи, зокрема твердження про “штучність” створення України 100 років тому. Інцидент викликав суспільний резонанс і став приводом для службової перевірки. Про це повідомила представниця мовного омбудсмена Ярослава Вітко-Присяжнюк.

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Учні записали на аудіо слова вчительки, де звучали антидержавні заяви, а також історичні тези про те, що українці начебто з радістю вітали Червону армію після падіння царизму. Запис передали до міського департаменту освіти, і директорка Олена Буйневич ініціювала перевірку цього випадку.

У результаті розголосу вчителька вирішила не чекати завершення розслідування та звільнилася за власним бажанням. Також було встановлено, що уроки історії України проводилися російською мовою, що порушує мовне законодавство.

Представниця мовного омбудсмена наголосила, що подібні випадки потребують ретельного контролю, аби забезпечити відповідність освіти державним стандартам і запобігти поширенню пропаганди у школах.

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