Відкриття театрального сезону та інтелектуальні розваги: топ 5 яскравих подій в Одесі 2 – 4 серпня

Для тих, хто любить дізнаватися щось нове – пропонуємо завітати в Музей західного та східного мистецтва на лекцію про джаз та живопис, а також на захоплюючу прогулянку з Архітектурою Одеси. Як завжди по вихідних, на нас чекає Ботанічний сад де буде лунати лютня, баян та піаніно.

Безкоштовні, але не менш цікаві події шукайте тут

2 серпня, 12:00 – 17:00. Французька барахолка. Кафе Frenchi 29

Якщо ви любите старі речі, то вам сюди. Організатори обіцяють старовинний посуд, декор, прикраси, вінтажний одяг, шопінг, теревеньки та смачну їжу. І все це в новому місці на Французькому бульварі. Про саме кафе, ми розповідали тут

3 серпня, 14:00. Чи можна побачити джаз?

Історія джазу в живопису. Ви ближче познайомитесь з Мондріаном, дізнаєтесь про твори онуки найвідомішого джазмена світу Дюка Еллінгтона та про внесок одеситів в розвиток джазу.

3 серпня, 18:00. Романтичний концерт. Ботанічний сад. Нова територія

Благодійні концерти на відновлення Ботанічного саду продовжуються.

Постійні відвідувачі вже могли почути безліч цікавих програм. Але цієї суботи відбудеться зовсім незвичайна музична подія, де ви зможете почути домру, баян та піаніно у виконанні блискучих музикантів. Вечори стають більш прохолодними та затишними. Тож поспішайте в сад – на вас там чекають!

4 серпня, 17:00. Оперні шедеври. Театр опери та балету

Цими вихідними Одеський оперний відкриває свій 215 театральний сезон!

Не пропустіть цю подію. Спеціально на першу зустріч із глядачами в театрі підготували програму з улюбленими аріями всіх часів.

4 серпня, 17:00. Прогулянка околицями Старобазарного скверу

Ми не перестаємо дивуватися та милуватися тими скарбами, якими володіє наше улюблене місто. Район Старобазарного скверу – один з них. Саме тут заховався найстаріший двір – колодязь. Саме тут знаходиться неймовірної краси дім Асвадурова. Саме тут, майже на одному кварталі знаходяться твори видатних архітекторів Дмитренка, Гонсіоровського, Боффо, Торічеллі, Попова, Фраполі.

