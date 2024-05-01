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Одеситка перерахувала понад мільйон допомоги військовим на рахунок шахрая

Одеситка перерахувала понад мільйон допомоги військовим на рахунок шахрая

Студент полтавського вишу обдурив одеситку більш ніж на мільйон гривень, створивши фальшивий акаунт, який відрізнявся від профілю відомого волонтера лише однією зайвою точкою на адресу.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Жертвою шахрая стала 45-річна одеситка, яка втратила на війні рідну людину і вирішила фінансово підтримати наших військових через волонтерів. Жінка знайшла в інтернеті сторінку, підроблену під обліковий запис відомого в країні благодійника, де розміщувалися пости про збирання грошей нібито на придбання тепловізорів, медикаментів, автомобілів, дронів та інших речей, необхідних військовим на передовій.

У приватному листуванні через мобільний месенджер псевдоволонтер надавав одеситці перелік речей, на які нібито збирав гроші. Протягом двох тижнів введена в оману жінка перерахувала на вказані онлайн-рахунки трохи більше мільйона гривень.

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Одеситка зрозуміла, що її ошукали, коли випадково побачила справжню сторінку благодійника, яка відрізнялася від фішингової лише однією точкою в URL-адресі.

Поліцейські встановили особу зловмисника – ним виявився 23-річний студент полтавського вишу. Чоловіку повідомили про підозру у шахрайстві за ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 Кримінального кодексу України

Йому загрожує покарання у вигляді штрафу від 68 тис. до 136 тис. грн або позбавлення волі на строк до п’яти років.

Як розпізнати псевдоволонтера у соцмережах

Багато псевдоволонтерів «працюють» у соцмережах, зокрема у Facebook, де просять про допомогу або хворій дитині, або на ЗСУ тощо. У такій ситуації слід критично оцінювати інформацію, дізнатися все про той чи інший фонд, а також дотримуватися такого алгоритму:

  • зайти на сторінку організації або людину-волонтера та перевірити, коли створено сторінку та її попередню активність. Не забувайте також, що сторінки часто беруть в оренду, тому слід звернути увагу на реакцію до вищезгаданого посту від друзів волонтера;
  • зробити пошук фотографій через Google-картинки;
  • зробити пошук написаного тексту у Google або Facebook;
  • звірити номери рахунків. Якщо ви бачили такі ж в інших постах у соцмережах – варто замислитись.
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