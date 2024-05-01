Одеситка перерахувала понад мільйон допомоги військовим на рахунок шахрая

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Жертвою шахрая стала 45-річна одеситка, яка втратила на війні рідну людину і вирішила фінансово підтримати наших військових через волонтерів. Жінка знайшла в інтернеті сторінку, підроблену під обліковий запис відомого в країні благодійника, де розміщувалися пости про збирання грошей нібито на придбання тепловізорів, медикаментів, автомобілів, дронів та інших речей, необхідних військовим на передовій.

У приватному листуванні через мобільний месенджер псевдоволонтер надавав одеситці перелік речей, на які нібито збирав гроші. Протягом двох тижнів введена в оману жінка перерахувала на вказані онлайн-рахунки трохи більше мільйона гривень.

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Одеситка зрозуміла, що її ошукали, коли випадково побачила справжню сторінку благодійника, яка відрізнялася від фішингової лише однією точкою в URL-адресі.

Поліцейські встановили особу зловмисника – ним виявився 23-річний студент полтавського вишу. Чоловіку повідомили про підозру у шахрайстві за ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 Кримінального кодексу України

Йому загрожує покарання у вигляді штрафу від 68 тис. до 136 тис. грн або позбавлення волі на строк до п’яти років.

Як розпізнати псевдоволонтера у соцмережах

Багато псевдоволонтерів «працюють» у соцмережах, зокрема у Facebook, де просять про допомогу або хворій дитині, або на ЗСУ тощо. У такій ситуації слід критично оцінювати інформацію, дізнатися все про той чи інший фонд, а також дотримуватися такого алгоритму: