Як повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, найближчим часом видимість на автошляхах складе не більше 200-500 метрів. Такі несприятливі погодні умови зберігатимуться до кінця дня.

У свою чергу у Патрульній поліції Одеської області закликають водіїв та пішоходів бути обережними на дорогах.

З настанням сутінків, водіям та пішоходам для підвищення безпеки рекомендують обов’язково виділити себе на дорозі. Пішоходам бажано використовувати світлий одяг та світловідбиваючі елементи, які допоможуть водіям побачити їх здалеку.

«Перше і найважливіше правило в умовах поганої погоди і обмеженої видимості – дотримуватися безпечного швидкісного режиму та дистанції. Якщо їх дотримуватися, водій авто матиме можливість вчасно відреагувати на зміну дорожньої ситуації і при необхідності безпечно зупинитися перед несподіваною перешкодою, адже в екстреній ситуації автомобіль значно легше контролювати саме при русі на невеликій швидкості», – нагадують правоохоронці.

Вибір редакції: В Ізмаїлі Mercedes на швидкості влетів у стовп – загинув молодий хлопець.