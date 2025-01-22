Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, в ближайшие часы видимость на автодорогах составит не более 200-500 метров. Такие неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня.

В свою очередь в Патрульной полиции Одесской области призывают водителей и пешеходов быть осторожными на дорогах.

С наступлением сумерек, водителям и пешеходам для повышения безопасности рекомендуют обязательно выделить себя на дороге. Пешеходам желательно использовать светлую одежду и светоотражающие элементы, которые помогут водителям увидеть их издалека.

«Первое и важнейшее правило в условиях плохой погоды и ограниченной видимости – соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию. Если их соблюдать, водитель авто сможет вовремя отреагировать на изменение дорожной ситуации и при необходимости безопасно остановиться перед неожиданным препятствием, ведь в экстренной ситуации автомобиль значительно легче контролировать именно при движении на небольшой скорости», – напоминают стражи порядка.

Выбор редакции: В Измаиле Mercedes на скорости влетел в столб – погиб молодой парень.