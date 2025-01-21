Прогноз погоди в Одесі на 22 січня
За прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра в Одесі буде хмарно. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 2-4°С, вдень вона підніметься до 5-7°С.
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Прогноз погоди в Одеській області на 22 січня
По Одеській області завтра хмарно. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликі опади, переважно у вигляді дощу. Вночі та вранці місцями туман, на півночі слабка ожеледь, ожеледиця.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 1°С морозу до 4°С тепла, вдень 5-10°С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м, на півночі ожеледиця.
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Фото Марії Котової