Центр Одессы в январе, украшенное дерево

Прогноз погоди в Одесі на 22 січня

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За прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра в Одесі буде хмарно. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-4°С, вдень вона підніметься до 5-7°С.

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Прогноз погоди в Одеській області на 22 січня

По Одеській області завтра хмарно. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликі опади, переважно у вигляді дощу. Вночі та вранці місцями туман, на півночі слабка ожеледь, ожеледиця.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 1°С морозу до 4°С тепла, вдень 5-10°С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м, на півночі ожеледиця.

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Фото Марії Котової

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