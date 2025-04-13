Такий прогноз Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 14 квітня
Завтра в Одесі мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 3-5°С тепла, вдень 10-12°С тепла.
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Прогноз погоди в Одеській області на 14 квітня
По Одеській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці заморозок на поверхні ґрунту та місцями в повітрі. Вранці місцями слабкий туман.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6°С тепла, місцями 0-3°С морозу, вдень 10-15°С тепла.
На автошляхах області вранці місцями слабкий туман, видимість 500-1000 м.
Нагадаємо, в Одеській області на період з 20 квітня по 9 травня 2025 року введено тимчасову заборону на промисловий вилов оселедця. Обмеження стосуються окремих ділянок річок Дунай і Дністер, а також Дністровського лиману.