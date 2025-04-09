Театр в кіно – чому б ні?

Дивитися театральну виставу в кіно? Чому б ні! В Європі це надзвичайно популярний формат. Більш того, сучасні технології дозволяють навіть транслювати таким чином премʼєри в реальному часі. Особливо продвинуті в цій технології британці. Декілька років поспіль в українських кінотеатрах проходили покази сезонів мистецького фестивалю TheatreHD. Таким чином українці дивилися вистави Королевсько опери, театру Глобус, Королівського Національного театру.

Нещодавно в Україні також створили подібний продукт. Більш того, це зробили вже під час повномасштабного вторгнення.

«МУР. Ти [Романтика] в кіно» є зафильмованою у видовищному кіноформаті театральною постановкою. Минулоріч вона зібрала тисячі захоплених відгуків та вдячних глядачів: у залах усієї країни її побачили понад 60 тисяч глядачів.

Проте кіноверсія відрізняється від сценічної: завдяки особливій схемі зйомок на 12 камер, незвичним ракурсам, крупним планам, фільмуванню з-за лаштунків, монтажу та якісному звуку глядачі зможуть отримати новий досвід, побачити непомітні з театральної зали емоції акторів та під іншим кутом поглянути на цю історію.

Оживші видатні українські письменники

Мюзикл, розповідає про історію легендарного харківського будинку «Слово» та його мешканців – українських митців, які у 1920-30-х роках жили, творили, кохали, товаришували та ворогували. Аж поки не настав час репресій. Наскрізною лінією є історія Павла Тичини, а крім нього, на сцені з’являться Микола Хвильовий, Лесь Курбас, Остап Вишня, Михайль Семенко, Володимир Сосюра та інші. Глядачі побачать видатних діячів українського мистецтва сторічної давнини як живих людей, а не імена з підручників.

На допремʼєрному показі у кінотеатрі Multiplex у ТРЦ Gagarinn Plaza глядачі зможуть не лише першими побачити мюзикл, а й поспілкуватися з його творцями.

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Кадри надано піар службою фільма