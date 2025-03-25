Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі та СБУ.

Як встановило розслідування, коригуванням займалася 39-річна місцева безробітна, яка чекала на окупацію Одеси. Про це вона писала в коментарях в Телеграм-каналах.

Там вона потрапила «до уваги» фсб і після дистанційного вербування приступила до збору геолокацій Сил оборони. Куратор пообіцяв їй допомогу з переїздом у Росію або Білорусь і сприяння в працевлаштуванні для неї та сім’ї.

Для конспірації розвідвилазок агентка виходила на прогулянку зі своїм 6-річним сином і в цей час фотографувала будівлі потенційних цілей та позначала їхні координати на гугл-картах. Також вона з’ясовувала чисельність особового складу та наявність військової техніки в місцях дислокації військових частин, прикордонної служби, морської піхоти і ТЦК.

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Після «прогулянок» жінка узагальнювала агентурний звіт і готувалася до його передачі своєму російському куратору. Таким чином жінка встигла передати дані про щонайменше 10 об’єктів.

Жінку затримали у власному будинку. Їй повідомлено про підозру в державній зраді за ч. 2 ст. 111 КК України.

Наразі за клопотанням прокурора одеситка утримується під вартою без права внесення застави.