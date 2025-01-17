Об этом рассказали в полиции Одесской области.

В декабре прошлого года в полицию обратилась 18-летняя девушка, которая сообщила об обмане своего молодого человека. Воспользовавшись ее доверием и телефоном, он заходил в интернет-банкинге и на сайты финансовых компаний и оформлял на ее девушки микрозаймы.

Полицейские установили, что в течение двух месяцев парень оформил на имя девушки 13 кредитов на общую сумму более 80 тысяч гривен.

Оказалось, что это не первое его преступление. Парень попал в поле зрения полиции в сентябре прошлого года, когда на него пожаловался однокурсник. Тогда полицейские установили, что молодой человек под видом личных проблем просил у однокурсников деньги в долг и ноутбук, но не возвращал.

В общем от его действий пострадало десять человек на сумму 184 тысяч гривен. Это дело уже находится в суде.

Одесситу сообщили о новом подозрении в мошенничестве по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до восьми лет заключения.

Сейчас он находится под стражей с правом внесения залога в размере более 600 тысяч гривен.

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