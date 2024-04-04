В Одессе “айтишник” обманул инвесторов на 5 миллионов гривен

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі та обласній поліції.

План незаконного заробітку належав 48-річному одеситу. Для реалізації злочинного наміру він залучив 41-річного знайомого програміста з Житомира.

Слідство встановило, що 2021 року аферисти відкрили ІТ-компанію з розроблення програмного забезпечення та вебсайт, на якому поширювали завідомо недостовірну інформацію щодо здійснення підприємницької діяльності. На сайті, а також у соцмережах і месенджерах “айтішники” заманювали громадян до інвестування грошей у розвиток своєї фірми, обіцяючи високі відсотки від суми вкладу.

Людей “ловили на гачок” тим, що спочатку виплачували їм невеликі дивіденди за рахунок частини незаконно отриманих вкладів. Також обіцяли додаткові виплати як винагороду за залучення нових інвесторів.

Читайте також: В Одесі забудовник обдурив інвесторів на 6,5 мільйонів гривень

Суми вкладників коливалися від восьми тисяч до одного мільйона гривень. За півроку аферисти заволоділи коштами довірливих громадян на загальну суму понад п’ять мільйонів гривень, видалили інформацію про компанію та припинили виходити на зв’язок із постраждалими.

Для посилення достовірності своєї діяльності, підозрювані створили вебсайт компанії та проводили публічні презентації і відеоконференції на яких поширювали неправдиву інформацію про свою підприємницьку діяльність.

За півроку аферисти заволоділи коштами довірливих громадян на загальну суму понад п’ять мільйонів гривень, видалили інформацію про компанію та перестали виходити на зв’язок із потерпілими. Потерпілими визнано вже 25 людей.

Підозрюваних затримали та помістили під варту з правом внесення застави в розмірі 3,5 мільйона гривень кожному.

Тривають слідчі дії щодо встановлення інших учасників оборудки, усіх потерпілих та завданих збитків.