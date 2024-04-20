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Одесу та Київ знову зв’яже швидкісний поїзд Інтерсіті+

Одесу та Київ знову зв’яже швидкісний поїзд Інтерсіті+

Компанія «Укрзалізниця» у тестовому режимі повертає до Одеси швидкісний поїзд Інтерсіті+.

Про це повідомляє прес-служба українського перевізника.

Потяг №761/762 Київ – Одеса вирушатиме з Києва 3, 4 та 5 травня о 06:03 та прибуватиме до Одеси о 13:34.

У зворотному напрямку з Одеси поїзд відправлятиметься в ті ж числа о 14:20 і прибуватиме до Києва о 21:50.

Крім цього, на Великодні свята «Укрзалізниця» запускає додаткові поїзди та поїзди більшої місткості з Києва до Львова.

Квитки на Одеса вже є в наявності в додатку компанії, а також на сайті, в чат-боті та касах вокзалів. Додаткові квитки до Львова з’являтимуться поступово найближчими днями.

Ви також можете дізнатися: Що робити пасажиру, який спізнився на потяг через тривогу: відповідь «Укрзалізниці».

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