Прогноз погоди в Одесі на 31 березня
За інформацією синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в понеділок, 31 березня 2025 року, в Одесі буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.
Вітер північно-заходній, 5-10 м/с.
Температура вночі 8-10°С, а вдень підніметься до 13-15°С.
Читайте також: Українські зими скоротилися на цілий місяць
Прогноз погоди в Одеській області на 31 березня
По Одеській області завтра буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.
Вітер північно-заходній, 5-10 м/с.
Температура вночі 5-10°С, а вдень — 13-18°С.
На автодорогах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 метрів.
Вибір редакції: Як готуються до Великодня різні національності на Одещині
Фото Олени Баринової