В Одессе туман

Прогноз погоди в Одесі на 31 березня

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За інформацією синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в понеділок, 31 березня 2025 року, в Одесі буде хмарно з проясненнями. Без  істотних опадів. Вночі та вранці туман.

Вітер північно-заходній, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-10°С, а вдень підніметься до 13-15°С.

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Прогноз погоди в Одеській області на 31 березня

По Одеській області завтра буде хмарно з проясненнями. Без  істотних опадів. Вночі та вранці туман.

Вітер північно-заходній, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10°С, а вдень — 13-18°С.

На автодорогах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 метрів.

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Фото Олени Баринової

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