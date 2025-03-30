В Одессе туман

Прогноз погоды в Одессе на 31 марта

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По информации синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 31 марта 2025 года, в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-10°С тепла, днем она поднимется др 13-15°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 31 марта

По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10°С тепла, днем 13-18°С.

На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.

Выбор редакции: Как готовятся к Пасхе разные национальности в Одесской области.

Фото Елены Бариновой

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