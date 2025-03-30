Прогноз погоды в Одессе на 31 марта
По информации синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 31 марта 2025 года, в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 8-10°С тепла, днем она поднимется др 13-15°С.
Читайте также: Украинские зимы сократились на целый месяц
Прогноз погоды в Одесской области на 31 марта
По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 5-10°С тепла, днем 13-18°С.
На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.
Выбор редакции: Как готовятся к Пасхе разные национальности в Одесской области.
Фото Елены Бариновой