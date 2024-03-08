Одесу масово атакували російські дрони: є влучання, виникла пожежа

У ніч на 8 березня 2024 року ворог укотре масово атакував південь України “шахедами”. Три години ППО відбивали ворожий наліт, більшу частину дронів вдалося збити. Але, на жаль, не вдалося уникнути влучань.
Три години підрозділи протиповітряної оборони відбивали хвилі “шахедів”, які заходили з різних напрямків і складно маневрували, тероризуючи мирних людей.
За інформацією Сил оборони півдня України, на півдні вдалося збити 30 безпілотників-баражирів, 18 із них – у небі Одеської області.
Повідомляється, що на Одещині пошкоджено інфраструктурний об’єкт, будівлі якого тривалий час законсервовані. На відкритій місцевості сталася пожежа, яку оперативно ліквідували.
Попередньо, обійшлося без постраждалих.
Загалом, за даними Повітряних сил, ворог вночі запустив по Україні 37 “шахедів”, з яких збито 33.
Нагадаємо, вранці 7 березня російські агресори атакували Одеську область із літаків тактичної авіації над акваторією Чорного моря. Але ракета Х-31П втратила бойову здатність на підльоті до узбережжя.