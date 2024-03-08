Новости Одессы и Одесской области

Одессу массово атаковали российские дроны: есть попадание, возник пожар

Одессу массово атаковали российские дроны: есть попадание, возник пожар

В ночь на 8 марта 2024 года враг в очередной раз массово атаковал юг Украины «шахедами».  Три часа ПВО отражали вражеский налет, большую часть дронов удалось сбить. Но, к сожалению, не удалось избежать попаданий.

Три часа подразделения противовоздушной обороны отбивали волны «шахедов», которые заходили с разных направлений и сложно маневрировали, терроризируя мирных людей.

По информации Сил обороны юга Украины, на юге удалось сбить 30 барражирующих беспилотников, 18 из них — в небе Одесской области.

Сообщается, что в Одесской области поврежден инфраструктурный объект, здания которого длительное время законсервированы. На открытой местности произошел пожар, который оперативно ликвидирован.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

Всего, по данным Воздушных сил, враг ночью выпустил по Украине 37 «шахедов», из которых сбито 33.

Напомним, утром 7 марта российские агрессоры атаковали Одесскую область из самолетов тактической авиации над акваторией Черного моря. Но ракета Х-31П потеряла боевую способность на подлете к побережью.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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