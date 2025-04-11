Про це повідомляє співробітник Нацпарку «Тузловські лимани» еколог Іван Русєв.

Росіяни пишуть, що дельфіни в Чорному морі вмирають через ослаблення імунітету і забруднення акваторії. Екологи наполягають: ссавці гинуть через те, що отримують контузії від зонових апаратів (сонарів), за допомогою яких військові РФ виявляють об’єкти під водою.

«Між тим, такими, з низькою імунною системою, вони стають коли отримають контузію від сонарів, що було масовим у 2022 році під час активної фази війни в Північно-Західній частині моря. А після того, як ЗСУ відтіснила їхні військові корита спочатку до окупованого Севастополя, а потім до Новоросійська, вони і там продовжують вбивати дельфінів, постійно використовуючи вбивчі для дельфінів військові сонари. І як наслідок впливу сонарів – падіння імунітету і різні захворювання, зокрема і шкірні», – пише Іван Русєв.

За підрахунками екологів, за останні три роки від сонарів, підриву мін, і бомбардувань загинуло понад 80 тис. чорноморських китоподібних. Ще кілька тисяч померли від мазуту, якій вилився в море під час аварії танкерів у Керченській протоці.

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