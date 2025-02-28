Свою думку стосовно блогерства колишнього головнокомандувача Збройними силами України, Демьян Ганул висловив у своєму дописі в соціальних мережах.

Активіст вважає, що створення Залужним власного каналу на Ютубі свідчить про політичні амбіції теперішнього посла в Великобританії. Що не лічить його теперішній дипломатичній посаді.

“Та ніяких виборів, просто Посол України у Сполученому Королівстві відкрив канал на Ютубі без жодного офіційно-дипломатичного контенту” – написав Ганул.

Нагадаємо, що українські політики та медіа часто називають Валерія Залужного конкурентом діючого президента Володимира Зеленського на можливих президентських виборах.

Фамілія колишнього головнокомандуючого ЗСУ постійно присутня в соціологічних опитуваннях українців, кому б вони віддали голос, якби обирали голову держави. І процент прихильників Залужного в результатах завжди один з найвищих.

Сам Валерій Залужний завжди спростовував інформацію, що мітить на пост голови держави. Він не є членом якоїсь політичною партії.

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