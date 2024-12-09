Одеську область забезпечили безоплатною вакциною від поліомеліту

Це жива ослаблена вакцина для профілактики поліомієліту виробництва бельгійської компанії «Glaxosmithkline Biologicals S.A». Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Поліомієліт – гостра інфекційна хвороба. Вона може загрожувати невиліковним паралічем і навіть смертю протягом кількох годин усім невакцинованим або неповністю вакцинованим дітям.

Поліовірус поширюється непомітно і швидко через відсутність будь-яких симптомів у більшості інфікованих. Близько 5% хворих помирають. Здебільшого – через порушення дихання при паралічі дихальної мускулатури. В одного з 200 хворих розвиваються деформації хребта та кінцівок, що стають причиною інвалідності.

Єдиним захистом є вакцинація. У державних медзакладах України вакцину від поліомієліту можна отримати безоплатно.

«Кожна дитина має бути вакцинована проти поліомієліту і медична система забезпечує всі можливості для цього. Завдяки масовій імунізації, сьогодні світ наблизився до повної ліквідації поліомієліту. Кожен вакцинований наближає людство до цієї мети», – зазначає головний державний санітарний лікар Одеської області Дмитро Бондаренко.

Схема щеплень проти поліомієліту така:

1 доза – у 2 місяці;

2 доза – у 4 місяці;

3 доза – у 6 місяців;

4 доза – у 18 місяців;

5 доза – у 6 років;

6 доза – у 14 років.

Всього шість доз вакцини формують імунітет до поліомієліту до кінця життя.

Якщо ж ви з якихось причин пропустили щеплення, якнайшвидше надолужте їх! Для цього зверніться до свого сімейного лікаря або педіатра.