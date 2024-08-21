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Одеську область атакували дрони: подробиці нічного повітряного бою

Одеську область атакували дрони: подробиці нічного повітряного бою

У ніч на 21 серпня 2024 року російські окупанти завдали масового удару по Україні ракетами та дронами. Усю ніч тривала бойова робота захисників неба, зокрема й на Одещині. Атака триває й досі.

У Повітряних Силах України повідомили, що сьогодні вночі було виявлено 72 повітряні цілі. Рашисти запустили по Україні дві балістичні ракетами «Іскандер-М» або KN-23, авіаційну ракету Х-59/Х-69 та 69 ударних дронів типу «шахед».

Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська та розрахунки мобільних вогневих груп. Вночі бойова робота тривала в межах Хмельницької, Полтавської, Черкаської, Київської, Вінницької, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Донецької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.

У результаті протиповітряного бою вдалося збити:

  • одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69,
  • 50 «шахедів».

Ще 16 ворожих БпЛА імовірно впали під впливом радіоелектронних засобів протидії. Інформація уточнюється, а один дрон повернувся «на батьківщину» – у Бєлгородську область.

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Повітряна тривога в деяких областях України триває. Станом на 13:53 останній «шахед» тримає курс на Івано-Франківську область.

У Силах оборони Півдня повідомляють, що окупанти застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, активно ведуть аеророзвідку на півдні України. Лише за минулу добу зафіксовано проліт понад 25о розвідувальних дронів.

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