Одесскую область атаковали дроны: подробности ночного воздушного боя

В Воздушных Силах Украины сообщили, что сегодня ночью было обнаружено 72 воздушные цели. Рашисты запустили по Украине две баллистические ракетами «Искандер-М»или KN-23, авиационную ракету Х-59/Х-69 и 69 ударных дронов типа «шахед».

Воздушное нападение отражала авиация, зенитные ракетные войска и расчеты мобильных огневых групп. Ночью боевая работа шла в пределах Хмельницкой, Полтавской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Донецкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей.

В результате противовоздушного боя удалось сбить:

одна управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69,

50 «шахедов».

Еще 16 вражеских БпЛА предположительно упали под воздействием радиоэлектронных средств противодействия. Информация уточняется, а один дрон вернулся «на родину» — в Белгородскую область.

Воздушная тревога в некоторых областях Украины продолжается. По состоянию на 13:53 последний «шахед» держит курс на Ивано-Франковскую область.

В Силах обороны Юга сообщают, что оккупанты применяют большое количество ударных дронов различных типов, активно ведут аэроразведку на юге Украины. Только за минувшие сутки зафиксирован пролет более 25о разведывательных дронов.

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