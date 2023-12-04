Одеський нардеп назвав працівників ТЦК імпотентами

Про це стало відомо зі сторінки нардепа Дмитрука у соцмережах.

Депутат не розуміє, чому обшуки проводяться в церквах та монастирях, тим самим жахаючи монахів та парафіян. Але уповноважені органи не звертають увагу на кол-центри, казино та інші подібні установи.

Дмитрук вважає, що у працівників ТЦК та СП не вистачає сміливості шукати молодиків для мобілізації в перерахованих закладах, а тому вони приходять у храми та монастирі.

Імпотенти з ТЦК. У них вистачає сміливості піти лише до храмів та монастирів. Отак й живемо, —

заявив Дмитрук.

За словами Дмитрука, тисячі молодих чоловіків, які працюють у нелегальних казино, лотереях та кол-центрах, чомусь не потрапляють на очі працівникам ТЦК, хоча всім відомо про ці заклади та їхнє місцерозташування. Більш того, ці молодики, які ховаються від мобілізації, ще й шахраї, злочинці, наголосив нардеп.