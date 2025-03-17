Про це повідомляють грузинські ЗМІ.

Новий термін Саакашвілі дали за незаконний перетин кордону. 29 вересня 2021 року політик, який перебував у розшуку, таємно прибув до Грузії. Як нагадує видання «Эхо Кавказа», він повернувся з України на батьківщину «у трейлері, навантаженому молочною продукцією, який прибув на кораблі з українського порту Чорноморськ у порт Поті».

За словами адвоката Міхеїла Саакашвілі, суд призначив практично максимальне покарання за перетин кордону.

«Цим рішенням суд ще раз підкреслив, що Міхеїл Саакашвілі є політичним в’язнем. Поки «Грузинська мрія» перебуває при владі, судова система залишається фарсом і ухвалює ті рішення, які їй диктують», – цитує його Tbilisi life.

У січні 2018 року міський суд Тбілісі визнав колишнього президента Грузії винним у зловживанні службовим становищем і засудив його до трьох років позбавлення волі. Потім той самий суд засудив Саакашвілі до 6 років позбавлення волі за організацію нападу на депутата Валерія Гелашвілі. А 12 березня 2025 року суд призначив йому ще три роки позбавлення волі у справі про розтрату 9 мільйонів ларі на особисті потреби.

У провадженні залишається ще одна справа про силовий розгін демонстрації в Тбілісі 2007 року і захоплення телекомпанії Imedi.

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Нагадаємо, за останні роки стан здоров’я Саакашвілі, який відбуває тюремне ув’язнення, сильно погіршився. Йому поставили вже близько 30 діагнозів. А в зразках волосся і нігтів колишнього президента Грузії знайшли важкі метали, ртуть і миш’як. Це може свідчити про спробу отруїти його.