Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

Справа стосується розтрати дев’яти мільйонів ларі на особисті потреби Саакашвілі: відпочинок у фешенебельних готелях і курортах, візити до косметологічних клінік і придбання одягу.

Захист Саакашвілі визнає лише незначну частину цих витрат – на послуги косметолога і стиліста, і каже, що це було необхідно у зв’язку з виконанням президентських повноважень.

Зараз Саакашвілі вже відбуває шестирічний термін – його визнали винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі 2005 року.

Новий термін позбавлення волі обчислюватиметься з моменту затримання Саакашвілі – 1 жовтня 2021 року. Таким чином, згідно з вироком, на свободу він зможе вийти 1 жовтня 2030 року.

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Водночас проти експрезидента Грузії тривають й інші судові процеси. Зокрема про незаконний перетин кордону 2021 року.

Нагадаємо, Михайло Саакашвілі керував Одеською обласною державною адміністрацією з 30 травня 2015 року по 9 листопада 2016-го.