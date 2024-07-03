Одеського співака шансону несподівано призначили керувати ринком

Одеського співака шансону несподівано призначили керувати ринком

Одеський міський голова Геннадій Труханов розпорядився призначити автора і виконавця пісень у жанрі шансон Валентина Кубу директором Малиновського ринку.

Відповідне розпорядження мера опубліковано на сайті мерії.

“Підстава: заява Куби В.П., подання начальника Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Ястремської І.П.”, – йдеться в документі.

розпорядження

Історія дружби Куби і Труханова

Валентин Куба відомий як співак і виконавець шансону та одеських пісень. У 2004 році в тандемі з Оленою Палашек і Володимиром Кондратьєвим Валентин Куба записав диск “З Утьосовим на трьох”.

Він написав гімн футбольного клубу “Чорноморець”, присвячував пісні та кліпи меру Одеси Геннадію Труханову і кандидату в мери Чорноморська від партії “Довіряй ділам” Юрію Круку.

Труханов неодноразово називав Кубу своїм другом. У 2018 році, вітаючи Кубу з 25-річчям творчої діяльності, одеський мер навіть сів за барабани.

17 січня 2022 року Куба привітав мера з днем народження просто на апаратній нараді. Він зайшов до зали засідань ще з двома музикантами і виконав пісню “Одессит Мишка”, переінакшивши її на “Одессита Гену”. Після вони вручили винуватцю торжества кепку і шарф.

Нагадаємо, новою заступницею міського голови стала Анна Позднякова, яка обіймала посаду керівника КП “Теплопостачання міста Одеса”. Вона відповідатиме за житлово-комунальне господарство в місті.

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