Одесского певца шансона неожиданно назначили руководить рынком

Соответствующее распоряжение мэра опубликовано на сайте мэрии.

«Основание: заявление Кубы В.П., представление начальника Управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Ястремской И.П.», — говорится в документе.

История дружбы Кубы и Труханова

Валентин Куба известен как певец и исполнитель шансона и одесских песен. В 2004 году в тандеме с Еленой Палашек и Владимиром Кондратьевым Валентин Куба записал диск «С Утесовым на троих».

Он сочинил гимн футбольного клуба «Черноморец», посвящал песни и клипы мэру Одессы Геннадию Труханову и кандидату в мэры Черноморска от партии «Доверяй делам» Юрию Круку.

Труханов неоднократно называл Кубу своим другом. В 2018 году, поздравляя Кубу с 25-летием творческой деятельности, одесский мэр даже сел за барабаны.

17 января 2022 года Куба поздравил мэра с днем ​​рождения прямо на аппаратном совещании. Он зашел в зал заседаний еще с двумя музыкантами и исполнил песню «Одессит Мишка», переиначив ее на «Одессита Гену». После они вручили виновнику торжества кепку и шарф.

Напомним, новым заместителем городского головы стала Анна Позднякова, которая занимала пост руководителя КП «Теплоснабжение города Одесса». Она будет отвечать за жилищно-коммунальное хозяйство в городе.