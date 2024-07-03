Одесского певца шансона неожиданно назначили руководить рынком

Одесский городской голова Геннадий Труханов распорядился назначить автора и исполнителя песен в жанре шансон Валентина Кубу директором Малиновский рынока.
Соответствующее распоряжение мэра опубликовано на сайте мэрии.
«Основание: заявление Кубы В.П., представление начальника Управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Ястремской И.П.», — говорится в документе.
История дружбы Кубы и Труханова
Валентин Куба известен как певец и исполнитель шансона и одесских песен. В 2004 году в тандеме с Еленой Палашек и Владимиром Кондратьевым Валентин Куба записал диск «С Утесовым на троих».
Он сочинил гимн футбольного клуба «Черноморец», посвящал песни и клипы мэру Одессы Геннадию Труханову и кандидату в мэры Черноморска от партии «Доверяй делам» Юрию Круку.
Труханов неоднократно называл Кубу своим другом. В 2018 году, поздравляя Кубу с 25-летием творческой деятельности, одесский мэр даже сел за барабаны.
17 января 2022 года Куба поздравил мэра с днем рождения прямо на аппаратном совещании. Он зашел в зал заседаний еще с двумя музыкантами и исполнил песню «Одессит Мишка», переиначив ее на «Одессита Гену». После они вручили виновнику торжества кепку и шарф.
Напомним, новым заместителем городского головы стала Анна Позднякова, которая занимала пост руководителя КП «Теплоснабжение города Одесса». Она будет отвечать за жилищно-коммунальное хозяйство в городе.