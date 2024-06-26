Мер Одеси призначив нового заступника з питань ЖКГ

Мер Одеси призначив нового заступника з питань ЖКГ

Новою заступницею міського голови стала Анна Позднякова, яка обіймала посаду керівника КП “Теплопостачання міста Одеса”. Вона відповідатиме за житлово-комунальне господарство в місті.

Про це Анна Позднякована повідомила на своїй сторінці у facebook.

“Сьогодні відповідально заявляю, що ті мінімальні очікування та завдання, які ставилися переді мною та моєю командою – виконані. Незважаючи на важкі часи та збройну агресію, у надскладних та екстремальних умовах, підприємство виконує свою функцію. Переконана, позитивна динаміка там продовжуватиметься.
Що стосується нинішнього робочого навантаження.
Пафосних обіцянок не даватиму, на швидкі зміни нікого не налаштовую. Але в одному можу запевнити точно – працюватиму так само віддано і старанно, як і на попередній посаді”, – написала чиновниця.

Геннадій Труханов, який представив нового віце-мера під час чергової сесії міської ради сьогодні, 26 червня, визначив завдання Анни Позднякової на новій посаді: посилити боротьбу з приватними керуючими компаніями і відродити репутацію ЖЕКів.

“Ми всі прекрасно розуміємо, що керуюча компанія – це бізнес, це для заробляння грошей, і жодна з них не буде так піклуватися про людей, як місто. Тому що у нас підтримка, наші колеги з усього світу передають нам комунальну техніку. Репутацію ЖКС було свідомо підірвано для зниження конкуренції, і наше завдання – зробити так, щоб вони знову стали потужними і надавали населенню якісну послугу”, – заявив мер.

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У своєму виступі Ганна Позднякова виділила три основні напрямки у своїй роботі: енергетика, переробка сміття і бомбосховища.

Як повідомляло “Одеське життя”, на території двох великих котелень КП «Теплопостачання міста Одеси» встановлять міні-електростанції, які працюють на газі та забезпечать в опалювальний період потреби котелень в електроенергії.

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