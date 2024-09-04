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Одеський суд відправив під варту спільника нардепа-втікача Дмитрука

Одеський суд відправив під варту спільника нардепа-втікача Дмитрука

Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на два місяці одному з учасників організації незаконного переправлення через державний кордон України народного депутата Артема Дмитрука, який втік з країни.

Як повідомляє сьогодні, 4 вересня, Державне бюро розслідувань, підозрюваний має можливість внести заставу у розмірі 5 млн. гривень.

За даними слідства, нардепові, обраному від партії «Слуга народу» Артему Дмитруку допомогли втекти за кордон три спільники. Усім їм інкримінують сприяння у незаконному переправленні осіб через кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України). Правоохоронцям удалося затримати одного з них.

Як повідомляється, затриманий контролював та інформував спільників про наявність патрулів поблизу прикордонного пункту, де відбувалася втеча.

Ще двоє подільників Дмитрука, зокрема організатор схеми, наразі перебувають за межами країни.

У Держбюро розслідувань нагадали, що 23 серпня 2024 року підозрюваний у нападах на громадян нардеп (його імені у відомстві не називають, але з деталей справи випливає, що йдеться саме про Артема Дмитрука) незаконно перетнув кордон України з Республікою Молдова в районі пункту пропуску «Павлівка».

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У той же час, як повідомили в Офісі Генерального прокурора, прокурори оскаржують запобіжний захід, обраний учаснику схеми незаконного переправлення Дмитрука через держкордон. На думку сторони звинувачення, запобіжний захід « думку сторони обвинувачення, є недостатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного». Тому прокуратура подала апеляційну скаргу з вимогою збільшити розмір застави з 5 млн до 10 млн грн.

Що відомо про справу Дмитрука та його втечу з України

Підозрення одеському нардепу

У неділю, 25 серпня 2024 року, в Офісі Генпрокурора повідомили про оголошення підозри чинному народному депутату Артему Дмитруку.

За даними слідства, депутат напав в Одесі на поліцейського та намагався відібрати у нього зброю. Також підозрюваний у ході сварки з військовослужбовцем у Києві завдав бійцю кілька ударів, у тому числі у голову, що правоохоронні органи кваліфікували як «тілесні ушкодження середньої тяжкості».

Того ж дня, 25 серпня, стало відомо, що нардеп виїхав із України. Тоді ж Держбюро розслідувань повідомило про порушення кримінальної справи за фактом незаконного перетину кордону чинним депутатом.

Сам Дмитрук заявляв, що підозру йому не вручали, до того ж він заперечує всі звинувачення і заявляє, що влада дала команду його посадити нібито через його «незгоду з режимом».

26 серпня Держбюро розслідувань офіційно підтвердило факт того, що нардеп Артем Дмитрук нелегально перетнув кордон України.

У Молдові заявили, що Дмитрук не повідомив, що є народним депутатом України, коли перетнув кордон із цією країною.

За даними ЗМІ, у Молдові Дмитрук надовго не затримався – невдовзі він відлетів до Риму через кишинівський аеропорт. Пізніше з’явилася інформація, що його бачили у Лондоні.

29 серпня Дмитрука оголосили у міжнародний розшук.

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