Одесский суд отправил под стражу сообщника беглого нардепа Дмитрука

Как сообщает сегодня, 4 сентября, Государственное бюро расследований, подозреваемый имеет возможность внести залог в размере 5 млн гривен.

По данным следствия, нардепу, избранному от партии «Слуга народа» Артему Дмитруку помогли сбежать за границу три подельника. Всем им инкриминируют содействие в незаконной переправке лиц через границу Украины (ч. 2 ст. 332 УК Украины). Правоохранителям удалось задержать одного из них.

Как сообщается, задержанный контролировал и информировал сообщников о наличии патрулей вблизи пограничного пункта, где происходил побег.

Еще двое сообщников Дмитрука, в том числе организатор схемы, в настоящее время пребывают за пределами страны.

В Госбюро расследований напомнили, что 23 августа 2024 года подозреваемый в нападениях на граждан нардеп (его имени в ведомстве не называют, но речь определенно идет об Артеме Дмитруке) незаконно пересек границу Украины с Республикой Молдова в районе пункта пропуска «Павловка».

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В то же время, как сообщили в Офисе Генерального прокурора, прокуроры оспаривают меру пресечения, избранную участнику схемы незаконной переправки Дмитрука через госграницу. По мнению стороны обвинения, мера пресечения «недостаточна для обеспечения должного процессуального поведения подозреваемого». Поэтому прокуратура подала апелляционную жалобу с требованием увеличить размер залога с 5 млн до 10 млн грн.

Что известно о деле Дмитрука и его бегстве из Украины

В воскресенье, 25 августа 2024 года, в Офисе Генпрокурора сообщили об объявлении подозрения действующему народному депутату Артему Дмитруку.

По данным следствия, депутат напал в Одессе на полицейского и пытался отобрать у него оружие. Также подозреваемый в ходе возникшей ссоры с военнослужащим в Киеве нанес бойцу несколько ударов, в том числе в голову, что правоохранительные органы квалифицироваои как «телесные повреждения средней тяжести».

В тот же день, 25 августа, стало известно, что нардеп выехал из Украины. Тогда же Госбюро расследований сообщило о возбуждении уголовного дела по факту незаконного пересечения границы действующим народным депутатом.

Сам Дмитрук заявлял, что подозрение ему не вручали, и, к тому же, отрицает все обвинения и заявил, что власть дала команду его посадить якобы из-за его «несогласия с режимом».

26 августа Госбюро расследований официально подтвердило факт того, что нардеп Артем Дмитрук нелегально пересек границу Украины.

В Молдове заявили, что Дмитрук не сообщил, что является народным депутатом Украины, когда пересек границу с этой страной.

По данным СМИ, в Молдове Дмитрук надолго не задержался – вскоре он улетел в Рим через кишиневский аэропорт. Позже появилась информация, что его видели в Лондоне.

29 августа Дмитрука объявили в международный розыск.