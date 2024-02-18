Старий одеський сквер перетворився на пустир (фоторепортаж)

Сквер відремонтувати так і не встигли

Він знаходиться напроти школи №122, між вулицями Мечникова та Старопортофранківської. Такий собі був невеличкий зелений острівець… Стан його був поганий, але хоча б щось схоже на зону відпочинку все ж було. Скверу не пощастило.

Так, ще до повномасштабної війни, було вирішено його перетворити на сучасну зону відпочинку, навіть візуалізацію майбутньої краси представили. Перешкодив ковід…

Та роботи все ж почались, про що повідомляло «Одеське життя» у жовтні 2021 року.

Потім – війна… Про стан скверу (чи того, що так тільки називається) ми розказували в жовтні минулого року.

Не до ремонту скверу під час війни, що ми й побачили тоді на власні очі.

Та це ще не все…

Договір на капітальний ремонт скверу «Регенсбург» розірвано

Як нещодавно повідомляло «Одеське життя», в Одесі за втручання прокуратури визнали недійсним і розірвали договір на капітальний ремонт скверу «Регенсбург» за бюджетні кошти на суму майже 38 млн гривень, визнавши його укладеним із порушенням процедури закупівлі. За інформацією прокуратури, цей документ містив низку порушень…

Прокурори звернулися до суду із позовом про визнання недійсним рішення управління капбудівництва Одеської міськради та результатів закупівлі, а також договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти. Суд погодився з доводами прокуратури та задовольнив цей позов.

Що з «Регенсбургом» сьогодні?

Сьогодні сквер «Регенсбург», – це практично пустир зі слідами ремонту, що колись таки почався. Звісно, жодної лавки. Якісь «сади каменів» та будматеріалів. Обідрані дерева та сліди багаття. Сміття… Жодних сходинок…

А взагалі – це така територія, де якщо й бувають люди, то тільки аби вигуляти песика.

Як це все виглядає сьогодні – дивіться на наших фотографіях:

До речі, нагадаємо, що в Одесі збираються створити два нові сквери.

Фото авторки