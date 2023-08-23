На Одеський нафтопереробний завод можуть призначити держуправителя

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), звернулося до Кабінету міністрів України з пропозицією визначити керівника Одеського нафтопереробного заводу.

Про це повідомили у прес-службі АРМА.

За даними агентства, таке рішення було ухвалено з урахуванням виявлення ризиків надзвичайної ситуації техногенного характеру на території підприємства.

Отже, керуючий має визначити Кабмін із державних компаній, здатних втілити оптимальну стратегію розвитку заводу.

В агентстві наполягають, що ретельно проаналізували всю інформацію про актив і напередодні звернення до уряду провели консультації з Одеською обласною державною (військовою) адміністрацією, Фондом держмайна та профільними компаніями нафтопереробної галузі.

Стратегічними активами має керувати держава. Адже тільки держава має ресурс для їх збереження. Одеський НПЗ свого часу був одним із найпотужніших підприємств у галузі, проте через постійну зміну власників, багаторічний простий та ворожий обстріл під час війни перетворився на досить складний об’єкт управління та інвестицій. Тому в тісній координації з іншими відомствами докладаємо всіх можливих зусиль для відродження заводу вигідним для держави способом.

пояснила голова Арма Олена Дума.

Зазначимо, що у грудні 2021 року Верховний суд України відмовив товариству з обмеженою відповідальністю “Енергія та газ Україна” у відкритті апеляційного провадження на рішення Одеського апеляційного суду, який у свою чергу відмовився розглядати скаргу на рішення Київського суду Одеси щодо “Одеського нафтопереробного заводу”.

Тоді ж суд зобов’язав посадових осіб ДП “Одеський нафтопереробний завод” Фонду державного майна України передати заарештоване майно, що належить ПАТ “Одеський нафтопереробний завод” та ТОВ “Енергія та газ Україна”, а посадових осіб Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами , отриманими від корупційних та інших злочинів, прийняти вищезгадане майно в управління відповідно до чинного законодавства України.

У червні 2018 року Одеський нафтопереробний завод перейшов у державну власність.

У травні того ж року Окружний адмінсуд Києва залишив чинним розпорядження Кабінету міністрів України від 13 вересня 2017 року про передачу майнових комплексів ПАТ “Одеський НПЗ” та ТОВ “Енергія та газ України” в управління Фонду державного майна України.

Нагадаємо, що НПЗ потрапив до списку двох заводів на Одещині, які у 2024 році планується відновити роботу – нафтопереробного та припортового.

Фото: Голос України