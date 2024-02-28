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Одеський скульптор показав у Парижі, з чого складається “російський сувенір”

Одеський скульптор показав у Парижі, з чого складається “російський сувенір”

У Парижі презентували проект одеського скульптора Михайла Реви “Дослідження зла”, присвячений російсько-українській війні. У дворі французького особняка глядачів зустрічає гігантська матрьошка, унизана гільзами.

До 21 березня в муніципалітетах столиці Франції триватимуть виставки робіт відомого одеського скульптора Михайла Реви.

Інсталяцію “Російський сувенір” (або “з росії з любов’ю”) встановили на подвір’ї старовинного особняка Hôtel Talleyrand, де розташоване посольство США.

Скульптура створена з тисячі гільз у вигляді ковзанки, що котиться українською землею. Вона символізує так звану “любов русского мира”. Усередині матрьошки – загадка російської душі: ненависть, жадібність, насильство і хаос.

“Від долі України в цій війні може залежати доля миру на Землі. Мистецтво – це форма протесту, яка не залишає крові”, – каже автор.

А у Ратуші 15-го округу Парижа Mairie du 15ème arrondissement представлені 11 скульптур Михайла Реви на тему «Дослідження зла». Для створення експозиції автор використовував уламки ракет та безпілотників, пом’ятих гільз, шматки  покрученої шрапнелі – які свідчать про війну, спровоковану росією в Україні.

Раніше, у вересні 2023 року, виставку презентували в Одеському Художньому музеї.

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