В Одесі пройшов благодійний аукціон на відновлення Ботанічного саду (відео)

В Одесі пройшов благодійний аукціон на відновлення Ботанічного саду (відео)

Представлений лот — ексклюзивно створений під час концерту. Поки віолончеліст Артем Калуцький грав інтелектуальну музику бароко, художниця Надія Владова писала картину. Створений шедевр — як символ сьогодення.

— Основний колір картини — жовтий, символізує світло, життя, сонце, спекотне літо взагалі. Крім троянд тут також є незабутки — блакитні квіти як символ нагадування про сьогодення, — прокоментувала свій шедевр мисткиня.

Стартова ціна жовто-блакитної картини, яка обов’язково принесе щастя, бо була написана під високовібраційну музику у місці сили — З 000 грн.

Взяти участь в благодійному аукціоні може кожен. усі отримані кошти підуть на відновлення Ботанічного саду.

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