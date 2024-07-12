В Одесі пройшов благодійний аукціон на відновлення Ботанічного саду (відео)

— Основний колір картини — жовтий, символізує світло, життя, сонце, спекотне літо взагалі. Крім троянд тут також є незабутки — блакитні квіти як символ нагадування про сьогодення, — прокоментувала свій шедевр мисткиня.

Стартова ціна жовто-блакитної картини, яка обов’язково принесе щастя, бо була написана під високовібраційну музику у місці сили — З 000 грн.

Взяти участь в благодійному аукціоні може кожен. усі отримані кошти підуть на відновлення Ботанічного саду.