Колишній одеський військком продовжить перебувати у СІЗО: не знайшов гроші для застави

Одеському ексвійськкому Євгену Борисову продовжили термін досудового розслідування до трьох місяців – 22 жовтня 2023 року.

Про це повідомила “Українська правда” з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

У повідомленні йдеться, оскільки застава у розмірі 150 мільйонів гривень не була внесена, то й термін перебування у СІЗО на час проведення досудового розслідування Борисову продовжили.

Нагадаємо, 25 липня Печерський райсуд Києва обрав Євгену Борисову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 2-х місяців з можливістю внесення застави у розмірі 150 мільйонів гривень.

Вчора, 19 вересня, Печерський районний суд Києва продовжив Євгену Борисову строк тримання під вартою до 22 жовтня з альтернативою внесення застави у розмірі 149 998 024 гривень.

Підозрюваний у незаконному збагаченні та умисному ухиленні від служби колишній одеський військком Євген Борисов перебуває в СІЗО, заставу в 150 мільйонів гривень він не вносив.

Раніше ми писали, що затримали Євгена Борисова у Києві 24 липня працівники ДБР спільно з прокурорами ОГП.

Також “Одеське життя” повідомляло, що Євгена Борисова звинувачують у незаконному збагаченні — його родина за час повномасштабної війни придбала майно за кордоном на суму близько 4,5 млн євро. Ще Борисова звинувачують у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин та в ухиленні від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану.

Статті, за якими обвинувачують ексвійськкома передбачають до 10 років позбавлення волі.

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