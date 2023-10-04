Боксер із Одеської області встановив національний рекорд

Майстер спорту України з боксу, бронзовий призер чемпіонату України, переможець міжнародних турнірів із Чорноморська Ігор Яковлєв встановив рекорд із тривалості спортивної кар’єри.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

У спортсмена професійний вік досить короткий. Тільки набрався сил та досвіду, а тут уже й фініш кар’єри. Завдяки спортивній майстерності та напрочуд тривалій спортивній кар’єрі Ігор Яковлєв встиг завоювати медалі, кубки, зійти на різні щаблі переможного п’єдесталу по кілька разів.

До боксу він прийшов ще зовсім молодим, у 15 років. Виступав у ваговій категорії 46-48 кг. А у 39 років та 3 місяці став найдорослішим учасником чемпіонату України з боксу серед чоловіків та жінок Еліта 2022 (тренер – І.Юрескул). Своїм успіхам на рингу він завдячує директору ТОВ Трансбалктермінал Юрію Кізлевичу, який відіграв важливу роль у його боксерській кар’єрі, а також директору БФ «Разом із Кернелом» Ігорю Потоцькому.

Свій рекорд боксер присвячує дружині та 6-місячній дочці Ніколь, яка вже приміряла його переможні пояси.

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