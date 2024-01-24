За що одеські комунальники отримали президентські нагороди

Про це повідомили у прес-службі Одеської міськради.

Віктор Швець – майстер з багаторічним досвідом, понад 18 років працює у Комунальному підприємстві КП «ЖКС «Фонтанський» та зарекомендував себе як відповідальна та ініціативна людина. В ці важкі часи він не стояв осторонь, а брав безпосередню участь в аварійно-відновлювальних роботах та ліквідації наслідків ворожих атак на Одесу.

Нугзар Горелішвілі майже 6 років працює на підприємстві машиністом 18-метрової автовежі. Комунальниця брав участь у відновленні критичної інфраструктури Херсона та ліквідації наслідків ворожих атак на Одесу.

Як повідомляло “Одеське життя”, комунальника з Одеси Валерія Лукашова президент України нагородив медаллю “За врятоване життя”. Адже 29 грудня 2023 року Валерій Лукашов був одним із перших, хто кинувся рятувати людей до триповерхівки, зруйнованої російською ракетою.

Також було нагороджено Марію Татарову – вона отримала нагороду президента «За оборону України». Вона брала безпосередню участь в аварійно-відновлювальних роботах та ліквідації наслідків ворожих атак на Одесу.